Visite guidée du jardin, Jardin du souvenir de la Libération, Audouville-la-Hubert

Visite guidée du jardin Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin du souvenir de la Libération Manche

5€, 4€ groupes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Une visite du jardin liée à l’histoire du débarquement de Normandie. Audouville la Hubert, un lieu atypique dans les marais du Cotentin au première loges le 06 juin 1944. Qu »en reste t’il aujourd’hui face à l’actualité du monde ?

Jardin du souvenir de la Libération 6 le Brocq, 50480 Audouville-la-Hubert Audouville-la-Hubert 50480 Manche Normandie 06 77 97 81 55 http://www.jardindumarais.fr Ancienne ferme des marais du Cotentin, aux premières loges du débarquement du 6 juin 1944. Parking en champ

Une visite du jardin liée à l’histoire du débarquement de Normandie. Audouville la Hubert, un lieu atypique dans les marais du Cotentin au première loges le 06 juin 1944. Qu »en reste t’il aujourd’hui…

©Paul BEUGIN