Visite guidée du Jardin Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Alès

Visite guidée du Jardin Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Alès samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Jardin 20 et 21 septembre Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée – Les Terrasses du Bosquet, jardin ethnobotanique

Passionnés par l’ethnobotanique, nous avons souhaité partager nos connaissances avec le plus grand nombre.

C’est ainsi qu’est né Les Terrasses du Bosquet, un jardin ethnobotanique et d’acclimatation où s’épanouissent légumes, plantes ornementales, arbres et arbustes fruitiers.

Ce terrain clos est conçu comme un lieu de découverte et de détente : parterres fleuris, bosquets, tonnelles ombragées, ornements décoratifs… tout invite à la promenade, au repos et à la rêverie.

Ici, nous cultivons avec la nature, en créant un milieu équilibré qui respecte les ressources naturelles et préserve la biodiversité animale et végétale. C’est un jardin écologique où chaque plante raconte une histoire.

Nous vous invitons à plonger au cœur de ce monde végétal, pour une rencontre où nature et patrimoine se conjuguent harmonieusement.

Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » 1 rue Dhombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://pomologie.ville-ales.fr/ Le jardin ethnobotanique et d’acclimatation « les terrasses du Bosquet » situé au pied du fort Vauban évoque, à travers différentes parcelles, l’histoire des jardins de la période médiévale à nos jours avec entre autres un jardin des simples et un verger. Le lieu possède une entrée secondaire : 21 rue Soubeyrannes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Centre National de Pomologie