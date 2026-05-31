Visite guidée du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly
Visite guidée du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly vendredi 18 septembre 2026.
Visite guidée du jardin 18 – 20 septembre Le jardin du revers Manche
6€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00
https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4&t=13s
Présentation du jardin du Revers.
Oeuvres de trois artistes plasticiens
Le jardin du revers 50210 Notre-Dame-de-Cenilly Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie 06 63 55 30 18 https://louis-marie.catta.fr/category/jardin-du-revers/ https://www.facebook.com/Jardinerenpaix [{« data »: {« author »: « Louis-Marie Catta », « cache_age »: 86400, « description »: « Histoire d’un ru00eave en construction u00e0 Notre-Dame-de-Cenilly dans la Manche. », « type »: « video », « title »: « Le Jardin du Revers : L’histoire », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LjtVPCf4ih4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LjtVPCf4ih4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCNVzmZlGcbQjfn6joomvMhA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 13 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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« J’ai commencé ce jardin il y a 40 ans. A l’époque, j’avais terminé mes études de paysagiste. J’ai modelé cet espace pour mes proches et pour moi-même. J’y ai apporté de la terre, planté des arbres et des arbustes qui sont aujourd’hui en pleine maturité.
Ma vie s’est longtemps partagée entre Paris et mon activité d’artiste-plasticien, et ce jardin où je venais fréquemment me ressourcer et travailler dans la grange transformée en atelier. En 2013, j’ai décidé d’aller plus loin et de faire de ce jardin une œuvre. De mêler ce jardin à mon parcours d’artiste-plasticien, d’y introduire de nouvelles formes, d’autres matières, des végétaux différents, et de l’ouvrir au public. Celui-ci est invité à se perdre dans les allées, à s’immerger dans des ambiances végétales ouvrant la porte à la rêverie, à découvrir des plantes mais aussi un univers propre à stimuler l’imaginaire.
Au fil des saisons, des artistes y sont invités à exposer leurs œuvres et mon atelier est ouvert lors des visites.
Ma vie se déroule désormais ici, au sein du jardin et dans l’échange avec les différents publics amateurs d’art et/ou de jardin. »
Louis-Marie Catta Référence Google : le jardin du revers. 7 places de parking à proximité.
©LMC
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