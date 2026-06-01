Visite guidée du jardin, Palmetum de Guyane, Macouria

Visite guidée du jardin 6 et 7 juin Palmetum de Guyane Guyane

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte du jardin et de ses collections avec un guide spécialisé. A travers de petites annecdotes, vous apprendrez à connaitre les palmiers, l’histoire du jardin et les intéractions entre les palmiers et l’être humain à travers le monde. Botanique, géologie, histoire, ethnobotanique, culture meubleront cette visite passionnante.

Palmetum de Guyane Rue SAPAJOU, 97355 Macouria, France Macouria 97355 Guyane Guyane 0694403476 https://www.facebook.com/154391887963443/posts/3483010118434920 [{« type »: « link », « value »: « http://palmetumdeguyane.fr »}] Collection de palmiers provenant du monde entier, les espèces très rares et protégées (Tahina spectabilis, Medemia argun, Asterogyne guianensis, Metroxylon salomonense, Bactris nancibaensis, Sclerosperma profiziana) côtoient les plus répandues. Cette palmeraie de 4 hectares a reçu une certification nationale du Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCSV). Cette collection (750 taxons, 550 espèces en pleine terre, +150 en pépinière et non accessible à la visite) est parfaitement suivie et étiquetée, avec à disposition, une traçabilité complète des spécimens cultivés qui atteste de la qualité de la production.

Découverte du jardin et de ses collections avec un guide spécialisé. A travers de petites annecdotes, vous apprendrez à connaitre les palmiers, l’histoire du jardin et les intéractions entre les et à…

©albano