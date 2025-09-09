Visite guidée du jardin tropical des Antilles Rue des Caraïbes Jonzac

Visite guidée du jardin tropical des Antilles

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Dans le cadre des Rencontres et Découvertes locales.

Priscille, responsable du jardin tropical des Antilles de Jonzac présente les espèces exotiques rencontrées dans la serre ainsi que les actions menées pour protéger les plantes et leur environnement.

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 contact@jonzac-haute-saintonge.com

English :

As part of the Rencontres et Découvertes locales program.

Priscille, manager of the Antilles tropical garden in Jonzac, presents the exotic species found in the greenhouse and the actions taken to protect the plants and their environment.

German :

Im Rahmen der Rencontres et Découvertes locales (Lokale Begegnungen und Entdeckungen).

Priscille, Leiterin des tropischen Gartens der Antillen in Jonzac, stellt die exotischen Arten vor, denen man im Gewächshaus begegnet, sowie die Maßnahmen, die zum Schutz der Pflanzen und ihrer Umwelt ergriffen werden.

Italiano :

Nell’ambito del programma Rencontres et Découvertes locales.

Priscille, responsabile del giardino tropicale delle Antille a Jonzac, presenta le specie esotiche presenti nella serra e le azioni intraprese per proteggere le piante e il loro ambiente.

Espanol :

En el marco del programa Rencontres et Découvertes locales.

Priscille, responsable del jardín tropical de las Antillas en Jonzac, presenta las especies exóticas que se encuentran en el invernadero y las medidas adoptadas para proteger las plantas y su entorno.

