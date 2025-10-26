Visite guidée du Jardin Zoologique Tropical La Londe-les-Maures
Visite guidée du Jardin Zoologique Tropical La Londe-les-Maures dimanche 26 octobre 2025.
Visite guidée du Jardin Zoologique Tropical
583 route de Saint-Honoré La Londe-les-Maures Var
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
de 2 à 12 ans
Début : 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26
A l’occasion des vacances de la Toussaint, participez à une visite guidée unique du parc zoologique et botanique commentée par nos soigneurs animaliers !
583 route de Saint-Honoré La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 35 02 15 info@zootropical.com
English :
Take part in a unique guided tour of the zoological and botanical park with commentary by our animal caretakers!
German :
Nehmen Sie anlässlich der Allerheiligenferien an einer einzigartigen Führung durch den zoologischen und botanischen Park teil, die von unseren Tierpflegern kommentiert wird!
Italiano :
Durante le vacanze di Ognissanti, partecipate a un’esclusiva visita guidata dello zoo e del giardino botanico con il commento dei nostri guardiani di animali!
Espanol :
Durante las vacaciones de Todos los Santos, participe en una visita guiada única por el zoo y el jardín botánico comentada por nuestros cuidadores de animales
