VISITE GUIDEE DU JARDINIER Jardins du MIP Mouans-Sartoux

VISITE GUIDEE DU JARDINIER Jardins du MIP Mouans-Sartoux samedi 20 septembre 2025.

VISITE GUIDEE DU JARDINIER 20 et 21 septembre Jardins du MIP Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Lors de ces visites, le jardinier partagera des conseils sur l’aménagement paysager et l’entretien des plantes adaptées au climat méditerranéen.

Jardins du MIP 979 chemin des Gourettes, 06370 Mouans-Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492989269 http://www.museesdegrasse.com C’est à une véritable immersion dans un univers olfactif que nous invitent les jardins du Musée International de la Parfumerie de Grasse. Ce conservatoire des plantes à parfum a été créé sur les terres d’une ancienne bastide de Mouans-Sartoux où, dans les années 50, le jasmin et la rose étaient encore cultivés. Articulé de part et d’autre d’un ancien canal en pierre et son bassin, il présente côté sud-est de petits jardins réunissant des végétaux classés, comme le font les parfumeurs, selon des notes épicées, florales, fruitées, aromatiques ou hespéridées se succèdent en paliers. Côté nord-ouest, de larges restanques sont dévolues aux cultures de plein champ des fleurs les plus emblématiques de la parfumerie grassoise, au fil des saisons : tubéreuse, iris, jasmin, géranium rosat, rose centifolia ou rose de mai… Les jardins du MIP participent à la conservation et à la mise en valeur des savoir-faire liés au Parfum, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’Unesco en 2018. Ouverture du 1er mars au 11 novembre 09h00 à 18h00. Fermeture au public du 12 novembre à fin février La billetterie est fermée 30 minutes avant la fermeture des jardins / En voiture : Parking gratuit de 150 places (VL et/ou bus) // A pied : 1 km par un chemin piétonnier du centre-ville de Mouans-Sartoux (SNCF) // En bus : Lignes Sillages : Ligne E ou A – Arrêt « Grasse SNCF » descente terminus Arrêt « Les jardins du MIP » // Au départ des Jardins du MIP : prendre la ligne E ou A à l’arrêt « Les jardins du MIP » en direction de la Grasse SNCF // En train : arrêt Mouans-Sartoux SNCF

Lors de ces visites, le jardinier partagera des conseils sur l’aménagement paysager et l’entretien des plantes adaptées au climat méditerranéen.

@museesdegrasse