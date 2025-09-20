Visite guidée du Laboratoire ARC-Nucléart ARC-Nucléart Grenoble

Réservation obligatoire, fermeture des inscriptions le 05/09/2025. Pièce d’identité indispensable. Âge minimum requis 14 ans avec accompagnement parental obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

ARC-Nucléart est un atelier de conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries, cordages, cuirs, …).

À ARC-Nucléart, la science, l'histoire et l'art se mêlent. Des objets vieux de plusieurs centaines d'années côtoient des techologies du XXIe siècle.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’ingénieurs et techniciens en chimie, biologie, entomologie, physico-chimie et physique nucléaire, mais aussi de conservateurs du patrimoine, conservateurs-restaurateurs, régisseur de collections, photographe, mécanicien, travaillent ensemble au service de notre patrimoine. Vous pourrez venir nous rencontrer à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le Samedi 20 Septembre 2025. 3 créneaux de visite d’1h30 sont proposés à 9h30, 13h et 15h.

Ici, la science, l’histoire et l’art se mêlent ; des objets vieux de plusieurs centaines d’années côtoient des technologies du 21ème siècle ; du traitement de consolidation à la restauration en passant par des analyses physico-chimiques, les études de polychromies ou la désinfestation pour les objets en bois polychromés…

