Visite guidée du Laboratoire de recherche des monuments historiques Laboratoire de recherche des monuments historiques Champs-sur-Marne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Laboratoire de recherche des monuments historiques 20 et 21 septembre Laboratoire de recherche des monuments historiques Seine-et-Marne

Ouverture des inscriptions à partir du 01/09. Pour tout renseignement sur l’événement : infos.lrmh@culture.gouv.fr

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine qui se déroulent les 20 et 21 septembre 2025, le LRMH ouvre ses portes pour une visite unique et insolite.

Les agent·e·s du laboratoire seront présent·e·s pour vous présenter leur travail, les outils et instruments scientifiques qu’ils et elles utilisent et échanger sur l’intérêt et l’impact de l’étude et de la conservation du patrimoine.

Visites le samedi et le dimanche toutes les heures de 10h à 13h puis de 14h à 18h. Les visites sont gratuites et ouvertes aux adultes et enfants de plus de 12 ans.

Réservation possible en ligne ou sur place le jour-même. Les entrées sans réservations se feront dans la limite des places disponibles.

Laboratoire de recherche des monuments historiques 29 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France

Visite commentée

(C) LRMH, Angèle Dequier, 2024