Visite guidée du lac de Puydarrieux Lac de Puydarrieux Puydarrieux

Visite guidée du lac de Puydarrieux Samedi 20 septembre, 10h00 Lac de Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Ouvert à tous, groupe de 15 à 20 personnes. Gratuit. Inscription obligatoire.

✨ Journées Européennes du Patrimoine 2025 ✨

Découvrez les coulisses de la gestion de l’eau

Le 20 septembre, le barrage de Puydarrieux vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite guidée inédite.

L’occasion de découvrir les 3 rôles majeurs de ce patrimoine essentiel à la vie de notre territoire :

1️⃣ Stocker et partager l’eau : découvrez comment l’eau est gérée et sécurisée pour tous les usages (environnement, eau potable, agriculture, tourisme…).

2️⃣ Préserver la biodiversité : observez les oiseaux et découvrez les enjeux environnementaux de ce site classé Natura 2000.

3️⃣ Produire de l’énergie durable : visitez la centrale hydroélectrique.

❓ Le saviez-vous ?

Mis en eau en 1987, le lac de Puydarrieux fait partie des 15 réserves de piémont du système Neste qui alimentent la Gascogne en eau. Avec une capacité de 14 millions de m³, il est devenu un exemple en matière de multiusage de la ressource.

⏰ Deux visites guidées : 10h & 11h (durée 1h30)

Lac de Puydarrieux – Chemin de Domenget – 65220 Puydarrieux (côté digue)

⚠️ Inscription obligatoire (places limitées)

05 62 33 61 66 – accueil@maisondelanature65.com

Un événement organisé par Rives & Eaux du Sud-Ouest, la Maison de la Nature et de l’Environnement 65 et le Département des Hautes-Pyrénées.

Lac de Puydarrieux Lac, 65220 Puydarrieux Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 33 61 66 http://www.riveseteaux.fr accueil@maisondelanature65.com Le lac de Puydarrieux est un site majeur pour le stationnement et l'observation des oiseaux hivernants et migrateurs (grues cendrées, oies, canards…)

Ce lac d’irrigation de 220 hectares a été créé en 1987 par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG).

Situé sur un couloir migratoire transpyrénéen, le lac s’est révélé très rapidement d’un intérêt majeur pour l’avifaune soit en étape migratoire avant de franchir les Pyrénées, soit comme site d’hivernage.

© Laurent Pascal