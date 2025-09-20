Visite guidée du l’apothicairerie Apothicairerie Montluel

Visite guidée du l’apothicairerie Apothicairerie Montluel samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’apothicairerie

Apothicairerie Place Souchon, 01120 Montluel, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://www.apothicairerie.bourgenbressetourisme.fr/ L’ancienne pharmacie des Jésuites de Lyon a été installée en 1765 dans l’hospice construit au XVIIIe siècle par Pierre- Antoine Caristia. Elle vous séduira par ses boiseries artistiquement sculptées et son plafond en toile peinte. À l’angle de la place Souchon et de la rue Neuve.

Histoire et Patrimoine