Visite guidée du lavoir Cour du Palais de la Raymondie Martel

Visite guidée du lavoir Cour du Palais de la Raymondie Martel samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du lavoir Samedi 20 septembre, 10h30 Cour du Palais de la Raymondie Lot

Gratuit. Rendez-vous dans la cour du palais de la Raymondie

2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite découverte du réservoir médiéval

Partez à la découverte de ce réservoir médiéval lors d’une visite commentée par Patrick Lasvaux.

Une occasion unique d’en apprendre davantage sur cet ouvrage ancien et son rôle dans l’histoire locale.

Cour du Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor