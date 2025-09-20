Visite guidée du lien astronomique avec le palais Longchamp autour des équinoxes Observatoire Historique de Marseille Marseille

Visite guidée du lien astronomique avec le palais Longchamp autour des équinoxes 20 et 21 septembre Observatoire Historique de Marseille Bouches-du-Rhône

8€ par adulte et 6€ par enfant. 120 places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

À l’occasion des équinoxes, et plus particulièrement autour des journées du patrimoine qui coïncident encore cette année avec le phénomène, il sera possible si la météo le permet de profiter de l’alignement du Soleil avec une lucarne inclinée de l’arc de triomphe au centre du Palais Longchamp afin de parler du phénomène en relation avec les équinoxes projetant un rond de lumière devant la statue de Consolat. Ce sera l’occasion de parler des saisons sous le planétarium avec Lionel Ruiz ainsi que l’histoire du Palais avec Hachim Nitu qui a mis en lumière le lien astronomique entre l’observatoire et le palais.

Cette volonté de Henri Jacques Espérandieu de lier son oeuvre architecturale grandiose à l’astronomie et plus particulièrement au Soleil sera détaillée à la fois dans les bas reliefs ornés des figures zodiacales parcourues par le Soleil au fil des saisons comme le Soleil doré dans le nymphée et l’oculus qui laisse passer un rond de lumière sur le sol au moment des équinoxes.

Observatoire Historique de Marseille allée jean-louis Pons 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 13 55 21 55 http://andromede.id.st https://fr-fr.facebook.com/Andromede.Planetarium.Marseille/ [{« type »: « link », « value »: « https://andromede.id.st »}] L’observatoire historique de Marseille a été créé il y a 160 ans pour y placer des instruments d’observation exceptionnels. A proximité du parc Longchamp (métro 1 – 5 avenues)

Association ANDROMEDE