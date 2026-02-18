Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée du Lieu de Mémoire

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-17 15:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Une découverte de l’histoire d’accueil et de sauvetage sur le Plateau autour du Chambon-sur-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

A discovery of the history of reception and rescue on the Plateau around Le Chambon-sur-Lignon during the Second World War.

