Visite guidée du Lilliad Learning Center Lilliad Learning center Innovation Villeneuve-d’Ascq

Visite guidée du Lilliad Learning Center Lilliad Learning center Innovation Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Lilliad Learning Center Samedi 20 septembre, 14h00 Lilliad Learning center Innovation Nord

Gratuit – Sur inscription – Présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Samedi 20 septembre, le Lilliad Learning Center vous ouvre ses portes pour une visite guidée de ses coulisses et à la découverte de son architecture au centre du campus de Cité Scientifique.

Espace de rencontre et de circulation des savoirs, LILLIAD Learning center Innovation se structure autour d’une bibliothèque augmentée, d’un complexe événementiel et d’un lieu de valorisation de la recherche Xperium.

Plongez dans l’histoire architecturale depuis l’ancienne bibliothèque universitaire de Noël Le Maresquier (1967) au learning center du cabinet Auer Weber (2016).

Découvrez l’offre de services et les ambiances d’une bibliothèque moderne; les nouveaux espaces dédiés à la pédagogie, à l’innovation et pénétrez dans les coulisses du bâtiment.

Horaires des visites

Visites guidées de 14h à 16h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Présentation d’une pièce d’identité obligatoire à l’entrée du site.

Lilliad Learning center Innovation Cité scientifique, Avenue Henri Poincaré 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=89bce782-e030-4b0c-8adf-dd08bd6b20a7 [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]

Samedi 20 septembre, le Lilliad Learning Center vous ouvre ses portes pour une visite guidée de ses coulisses et à la découverte de son architecture au centre du campus de Cité Scientifique.

Ville de Villeneuve d’Ascq