Visite guidée du LIR / Office de Tourisme Office de tourisme Gascogne Lomagne, bureau de Fleurance Fleurance

Gratuit. Sans réservation. Visite exceptionnelle !

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez un lieu exceptionnellement ouvert au public !

L’actuel LIR / Office de Tourisme, installé dans l’ancienne maison de Camille Aboussouan, vous ouvre ses portes.

Parfaitement rénovée, cette demeure de caractère est habituellement un lieu de travail, rarement accessible.

Suivez la visite guidée assurée par un membre de l’équipe de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise — une occasion rare de plonger dans l’histoire de ce bâtiment remarquable !

Office de tourisme Gascogne Lomagne, bureau de Fleurance 97 rue pasteur, 32500 Fleurance Fleurance 32500 Gers Occitanie 05 62 64 00 00 Située à une heure d’Agen et à une heure trente de Toulouse, Fleurance est la quatrième plus grande ville du département du Gers en termes de population.

Il y a plus de 700 ans, le territoire de Fleurance était couvert d’une forêt de chênes. Capitale du Comté de Gaure, la ville de Fleurance a été fondée en 1272 par Géraud de Cazaubon et Eustache de Beaumarchais. En 1274, la construction de cette ville neuve a commencé, car les seigneurs souhaitaient encourager le commerce en organisant des foires et des marchés. Ils ont ainsi décidé de construire une bastide. Aujourd’hui, l’unique témoin de la fondation de la bastide est l’église Saint-Laurent.

L’Office de Tourisme est actuellement installé dans l’ancienne Maison ABOUSSOUAN/LIR, à Fleurance, jolie Bastide de 1772.

️ Visite guidée du LIR / Office de Tourisme — Ancienne maison Aboussouan

