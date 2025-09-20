Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault

Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

2 Impasse du Logis Airvault Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine à Airvault.

Samedi et dimanche, de 12 h à 18 h, découvrez le Logis de Barroux, situé au 2 impasse du Logis.

Cette demeure illustre parfaitement l’architecture des logis de la région, avec son système de défense, sa cour d’honneur fermée, sa maison noble, sa chapelle, son colombier et ses écuries. Son histoire est intimement liée à la région, marquée par la guerre de religions et la guerre de Vendée, dont elle conserve encore des traces.

Les visites sont commentées par le propriétaire et proposées à 13 h, 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Le circuit est au prix de 5 euros. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Informations au 06 07 33 98 56.

ℹ️ Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sera disponible dans les offices de tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

2 Impasse du Logis Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 33 98 56

English : Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

German : Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol : Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault a été mis à jour le 2025-08-23 par CC Airvaudais Val du Thouet