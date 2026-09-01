Informations pratiques

Airvault

Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

2 Impasse du Logis Airvault Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le Logis de Barroux, au 2 impasse du Logis, de 12 h à 18 h, samedi 19 et dimanche 20 septembre, lors d’une visite commentée. Plongez dans la vie de la petite noblesse rurale et des paysans du Moyen Âge. Admirez la maison noble, la chapelle et ses fresques, le colombier, la cuisine médiévale, la grange et les écuries, témoins de près de sept siècles d’histoire. La visite se poursuit dans le parc avec la découverte du four à pain “banal”. Un diaporama et un film retracent également près de 40 ans de restauration du logis. Une liste complète des animations et des visites proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, sur le territoire Airvaudais-Val du Thouet, est disponible dans les accueils à l’Office de Tourisme à Airvault et Saint-Loup-sur-Thouet. .

2 Impasse du Logis Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 33 98 56

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English : Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Visite guidée du Logis de Barroux, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Airvault a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Airvaudais Val du Thouet