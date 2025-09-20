Visite guidée du Logis de la Vergne Maison Maria Casarès Alloue

Visite guidée du Logis de la Vergne Maison Maria Casarès Alloue samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du Logis de la Vergne Samedi 20 septembre, 15h00 Maison Maria Casarès Charente

Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation obligatoire. Départ des visites toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite guidée du Logis de la Vergne restauré

Découvrez l’ensemble du Logis de la Vergne, récemment restauré, lors d’une visite guidée de 30 minutes, incluant les espaces intérieurs, les chambres et les éléments remarquables du bâti.

8 créneaux de visite proposés toutes les 30 minutes, entre 15 h et 18 h.

Une occasion rare d’explorer ce lieu chargé d’histoire dans son intégralité.

Maison Maria Casarès La Vergne, 16490 Alloue, France Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine +33545318122 http://www.mmcasares.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0545318122 »}] Manoir du XVIe siècle, remanié au XVIIe siècle, autrefois composé de deux cours. La première, presque entièrement entourée de douves en eau comblées vers 1930, accueillait le corps de logis et une tour qui ont conservé à peu près les mêmes dispositions. La deuxième cour était encadrée de communs dont il ne reste que le bâtiment qui abrite le porche d’entrée et une partie du bâtiment qui faisait le retour d’équerre. Ces deux ailes ne sont plus reliées actuellement.

Le domaine de La Vergne, acheté en 1961 par Maria Casarès et son mari, André Schlesser, a été son “cocon” où elle aimait venir se ressourcer. Avant sa mort, en 1996, la comédienne l’a légué à la commune d’Alloue. Il est devenu depuis un Centre culturel de rencontre.

Visite guidée du Logis de la Vergne restauré

©Maison Maria Casarès, Joseph Banderet