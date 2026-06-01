Visite guidée du logis, Logis de la Fontaine-Orin, Mortrée

Visite guidée du logis 19 et 20 septembre Logis de la Fontaine-Orin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Petit logis rural construit sur une source « La Fontaine Orin » au début du XVIe siecle en cours de restauration mais avec encore des parties en péril ou effondrées.

Logis de la Fontaine-Orin 4 route du pont de la ramée, 61570 Mortrée Mortrée 61570 Mortrée Orne Normandie 06 58 16 25 28 Petit logis rural édifié en 1525, emblématique de la petite noblesse rurale dans un paysage de bocage intacte.

Petit logis rural construit sur une source « La Fontaine Orin » au début du XVIe siecle en cours de restauration mais avec encore des parties en péril ou effondrées.

Pascal Lapôtre