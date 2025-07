Visite guidée du lundi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel

Visite guidée du lundi à la Maison Ecole Épineuil-le-Fleuriel lundi 4 août 2025.

Visite guidée du lundi à la Maison Ecole

Épineuil-le-Fleuriel Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Le lundi suivez le guide à la Maison Ecole!

Le Grand Meaulnes vous ouvre ses portes. Tous les lundis, visite guidée de la Maison École du Grand Meaulnes. Plongez dans l’univers du célèbre roman d’Alain-Fournier en visitant la Maison École qui a inspiré Le Grand Meaulnes. Cette école, où l’auteur passa son enfance, vous accueille chaque lundi pour une visite guidée passionnante. Anecdotes, histoire, et immersion dans l’époque laissez-vous transporter au cœur de la Belle Époque littéraire ! 9 .

Épineuil-le-Fleuriel 18360 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 70 02 77

English :

On Mondays, follow the guide at Maison Ecole!

German :

Montags folgen Sie dem Führer in die Maison Ecole!

Italiano :

Il lunedì, seguite la guida alla Maison Ecole!

Espanol :

Los lunes, ¡siga al guía hasta la Maison Ecole!

