Visite guidée du Lycée Emile Duclaux d’Aurillac Lycée Emile Duclaux Aurillac

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

L’architecte J. J. Gustave Lisch conçoit en fin de 19ème siècle un ouvrage novateur, remarquable en plusieurs points de vue. Le bâtiment, vu depuis l’avenue Henri Mondor, donne une impression à la fois de « monumentalité » et de rigueur. Cette architecture ne laisse pas indifférent : symétrie parfaite, utilisation de matériaux nobles (en ces années 1880 le métal devient un matériau de construction, s’ajoutant à la pierre et au bois traditionnels, il n’est plus seulement réservé aux éléments de décoration). L’austérité générale du bâti se voit tempérée par le parc qui l’entoure. Pour l’élève qui pénètre en ces lieux, la sensation est forte, elle ne s’oublie pas : vestibule d’entrée, escalier d’honneur, cours intérieures sont autant d’images qui vont marquer le vécu quotidien des élèves.

Lycée Emile Duclaux 16 Avenue du Professeur Henri Mondor, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes http://ancienslyceeduclaux.cantalpassion.com Lycée construit à la fin du 19ème siècle (ouverture en 1891) architecte : Gustave Lisch, novateur pour l'époque.

Maison des Lycéens du Lycée Emile Duclaux (Pierre Soissons)