Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Nice

Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Nice samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du lycée hôtelier Jeanne et Paul AUGIER Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE Alpes-Maritimes

Durée des visites guidées : 1h ; Groupe de 20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier ouvre ses portes au public pour une immersion au cœur de l’excellence de la formation hôtelière et de tourisme.

Au programme :

Une visite guidée des coulisses du lycée (cuisines, restaurants d’application, chambres pédagogiques, etc.), menée par nos étudiants passionnés,

Une démonstration culinaire suivie d’une dégustation de spécialités niçoises, préparées par nos élèves de cuisine.

Venez découvrir l’envers du décor, échanger avec les élèves et enseignants, et goûter au savoir-faire de la future génération de professionnels de l’hôtellerie et de la gastronomie !

Lycée Jeanne et Paul AUGIER, 163 boulevard rené Cassin, 06200 NICE 163 BOULEVARD RENE CASSIN 06200 NICE Nice 06299 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 72 77 77 https://www.lycee-paul-augier.com/ https://www.instagram.com/lyceepaulaugier/ Lycée d’hôtellerie, de restauration et de tourisme de plus de 110 ans qui propose des formations du CAP au BTS. TRAM et BUS arrêt GRAND ARENAS, TRAIN GARE GRAND ARENAS SUD et SAINT AUGUSTIN, parking privé…

**À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier ouvre ses portes au public pour une immersion au cœur de l’excellence de la formation hôtelière et de …

Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme Jeanne et Paul Augier