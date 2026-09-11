Visite guidée du lycée saint-charles (5 rue Guy Fabre), lycée saint-charles, Marseille

Informations pratiques

Visite guidée du lycée saint-charles (5 rue Guy Fabre) Samedi 19 septembre, 09h00 lycée saint-charles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Des enseignants du lycée Saint-Charles vous convient à une visite guidée de l’établissement. Sa chapelle, son bâtiment central, son « blockhaus » parfaitement conservé, sa stèle commémorative seront autant d’étapes qui nous permettront de cheminer à travers le temps, des bastides marseillaises jusqu’à la seconde guerre mondiale. Le point de départ de la visite aura lieu devant la loge du lycée. Nous cheminerons ensuite à travers l’établissement pour une visite riche en rebondissements. Prévoyez une bouteille d’eau et, éventuellement, un couvre-chef.

lycée saint-charles 5 rue Guy Fabre 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 31 89 89 94 https://www.site.ac-aix-marseille.fr/lyc-stcharles/spip/ Le lycée Saint‑Charles, fondé en 1856 près de la gare Saint‑Charles, est un établissement scolaire historique mêlant architecture classique et contemporaine. Il a accueilli des personnalités célèbres comme Marcel Pagnol et Georges Pompidou. Un élément unique sur le site est la présence d’un blockhaus allemand de la Seconde Guerre mondiale, intégré à la structure du lycée après-guerre. Ce bunker, vestige rare de l’Occupation, témoigne de l’histoire militaire de Marseille et de la réutilisation du patrimoine. Parking à l’extérieur du lycée

Des enseignants du lycée Saint-Charles vous convient à une visite guidée de l’établissement. Sa chapelle, son bâtiment central, son « blockhaus » parfaitement conservé, sa stèle commémorative seront de…

©olivierluciani