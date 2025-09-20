Visite guidée du lycée Watteau Valenciennes Lycée Watteau Valenciennes Valenciennes

Visite guidée du lycée Watteau Valenciennes Samedi 20 septembre

Gratuité

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Visite du lycée Watteau prise en charge par des élèves de Première et Terminale Histoire géographie géopolitique et sciences politiques. Visites de 45 minutes.

Le lycée Watteau, conçu au début du vingtième comme lycée de jeune filles, s'organise autour d'une cour centrale arborée, mettant les demoiselles à l'abri des regards … à l'abri des regards et au sein d'une architecture soignée, c'est justement ce que cherche aussi l'occupant allemand quand en 1940 il choisit d y installer sa Kommandantur: les résistants y attendent leur jugement, quand les bureaux organisent l'économie de guerre… Entre patrimoine architectural et histoire mouvementée, venez découvrir ou redécouvrir les lieux … .

M. Demailly