VISITE GUIDÉE DU MALPAS INTERPRETEE EN LSF

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Partez à la découverte du Malpas, un lieu empreint d’histoire et de beauté, lors d’une visite guidée unique.

Partez à la découverte du Malpas, un lieu empreint d’histoire et de beauté, lors d’une visite guidée unique. Notre guide conférencière passionnée vous plongera dans l’histoire fascinante de ce site, vous révélant ses secrets, ses anecdotes et ses trésors cachés. Afin de rendre cette visite accessible aux personnes sourdes et malentendantes, notre guide sera accompagnée d’un interprète en langue des signes. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English : VISITE GUIDÉE DES SITES DU MALPAS

Discover Malpas, a place steeped in history and beauty, on a unique guided tour.

L’événement VISITE GUIDÉE DU MALPAS INTERPRETEE EN LSF Colombiers a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LA DOMITIENNE