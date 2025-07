Visite guidée du manoir d’Auffay Oherville

Visite guidée du manoir d’Auffay

Visites guidées extérieures du Manoir d’Auffay. Sur l’histoire et l’architecture, animées par le propriétaire.

Sur réservation

Manoir d’Auffay Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 55 03 82 contact@lemanoirdauffay.com

English : Visite guidée du manoir d’Auffay

Outdoor guided tours of the Manoir d’Auffay. On history and architecture, led by the owner.

On reservation

German :

Geführte Außenbesichtigungen des Manoir d’Auffay. Über die Geschichte und Architektur, geleitet vom Eigentümer.

Auf Reservierung

Italiano :

Visite guidate all’aperto del Manoir d’Auffay. Storia e architettura, condotte dal proprietario.

Su prenotazione

Espanol :

Visitas guiadas al aire libre del Manoir d’Auffay. Historia y arquitectura, guiadas por el propietario.

Previa concertación

