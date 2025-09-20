Visite guidée du Manoir de Bel-Ebat Manoir de Bel Ébat Avon

Escaliers à monter et descendre / Visites guidées le dimanche 21 septembre à 11h, 14h, 15h (durée 30 minutes). Sur inscription dans la limite des places disponibles à patrimoine@avon77.com Médiations des Ambassadeurs du Patrimoine en accès libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Tout spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, des médiations dans le manoir sont organisées par des adolescents d’Avon, dans le cadre du programme des Ambassadeurs du Patrimoine mené en partenariat avec la Maison des Jeunes, le samedi 20 septembre de 13h à 16h.

Des visites guidées sont également proposées au public le dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 15h (durée 30 minutes).

Le manoir est accessible en visite libre sur les horaires d’ouverture.

C'est à la meute de chasse d'Henri IV que le domaine doit son nom. Passionné de chasse, le roi décida que cet endroit, pourvu de sources fraîches, serait l'étape idéale pour que ses meutes de chiens puissent s'ébattre. Selon les traités de vénerie (chasse à courre), l'ébat est l'endroit où la meute peut se détendre. Il y a l'ébat du matin et l'ébat du soir. Il décida donc de faire construire un pavillon de chasse.

Mais la période la plus symbolique de la magnificence de Bel-Ebat fut sans nul doute la fin du XIXe siècle et le début du XXe.

Restauré au XIXe siècle par la famille Marcotte, le manoir devint ensuite la propriété de l’éditeur de musique parisien Auguste Durand qui agrandit considérablement le domaine.

À la mort de ce dernier, en 1909, Jacques Durand, éditeur comme son père, élu municipal et bienfaiteur de la commune, hérita du domaine. Très investi dans la défense des droits d’auteurs, il joua un grand rôle dans l’épanouissement et le rayonnement de la musique française.

Ainsi, le manoir reçut en ses murs les plus grands compositeurs français de la Belle Époque aux Années Folles. Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Paul Dukas, Maurice Ravel et bien d’autres, furent des invités réguliers au point d’avoir, pour certains d’entre eux, leur chambre attitrée. La présence du piano Pleyel témoigne encore aujourd’hui de cette grande épopée musicale.

Juste après la disparition de Jacques Durand en 1928, son cousin René Dommange reprit le flambeau des Éditions Durand et c’est après son décès que son épouse, Lola Dommange, dernière propriétaire du domaine, en fit don à la ville d’Avon en 1979 à la condition qu’elle en perpétue le souvenir musical et l’attachement culturel. Accès possible : 70 rue du Vieux ru et 2 avenue de Nemours

