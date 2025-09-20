Visite guidée du manoir de Giverdy Manoir de Giverdy Sainte-Marie

Visite guidée du manoir de Giverdy Manoir de Giverdy Sainte-Marie samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du manoir de Giverdy 20 et 21 septembre Manoir de Giverdy Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à proximité, au lieu-dit le Four-vieux, au XIVe siècle, puis au Chambon, avant de résider au XVe siècle à Giverdy. Ces trois sites gardent des traces de leur activité qui est devenue artistique avec l’arrivée des verriers italiens en Nivernais à la fin du XVIe siècle.

Manoir de Giverdy 2 chemin du Manoir 58330 Sainte-Marie Sainte-Marie 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter le manoir de Giverdy, qui a été la résidence de gentilshommes verriers du XVe à la fin du XVIIe siècle. Ils étaient installés à au à…

© DR