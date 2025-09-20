Visite guidée du manoir de Keranflec’h Manoir de Keranflec’h Milizac-Guipronvel

Visite guidée du manoir de Keranflec’h 20 et 21 septembre Manoir de Keranflec’h Finistère

Pensez à réserver afin de pouvoir visiter le manoir ou avoir une visite commentée du tour de l’étang. / Les réservations se font en ligne :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Vous pourrez visiter l’intérieur du manoir uniquement en visite guidée. Vous pourrez aussi avoir une visite guidée du tour de l’étang. Certains secteurs du domaine sont en visite libre.

Le manoir de Keranflec'h date certainement de la fin du Moyen Âge et a été agrandi au fil des siècles. Il est situé au milieu d'une propriété de 120 hectares.

Manoir de Keranflec'h
manoir de Keranflec'h
29290 Milizac
Milizac-Guipronvel
29290 Milizac
Finistère
Bretagne
0687688445
https://www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2025/

Parking de 200 voitures

Julien de Lachèze-Murel