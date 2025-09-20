Visite guidée du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy

Visite guidée du manoir de Kergal Manoir de Kergal Brandivy samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du manoir de Kergal 20 et 21 septembre Manoir de Kergal Morbihan

prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le manoir de Kergal, construit au XVIe siècle, a retrouvé récemment son usage résidentiel après une longue campagne de travaux. Beaucoup d’éléments d’origine ont pu être conservés et restaurés grâce au travail d’exception d’artisans locaux talentueux ayant oeuvré durant tout le chantier. L’étude du bâti nous aide à comprendre l’histoire du manoir sans toutefois en révéler tous les secrets. Plusieurs visiteurs nous ont déjà apporté des informations décisives lors des précédentes journées européennes du patrimoine. Vous aussi, peut-être, pourrez nous éclairer à votre tour….

Visite guidée en continu (extérieur et intérieur)

et circuit-promenade dans le vallon (fontaine, point de vue).

Le manoir de Kergal est également l’une des étapes du parcours du patrimoine de la commune de Brandivy, coup de coeur 2025 de la Région Bretagne avec le château de La Grandville.

Manoir de Kergal lieu-dit Kergal 56390 Brandivy Brandivy 56390 Morbihan Bretagne 0609686197 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091052 Manoir de Kergal visible de la route

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Sylvain Huet