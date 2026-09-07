Visite guidée du manoir de Kerlan, Manoir de Kerlan, Sibiril
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Kerlan · Sibiril
Informations pratiques
Visite guidée du manoir de Kerlan 19 et 20 septembre Manoir de Kerlan Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite commentée des extérieurs et du rez de chaussée du manoir situé dans un environnement campagnard
Manoir de Kerlan 370 Kerlan – 29250 Sibiril Sibiril 29250 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090448 Manoir du XV° – XVI° siècle situé dans un vallon. Tour d’escalier, cuisine à deux cheminées. Moulin attenant visible de l’extérieur (classé) voiture / manoir isolé – environnement campagnard – Moulin à proximité (ne se visite pas mais visible depuis la route)
Journées Européennes du Patrimoine
©Vue générale du manoir depuis la cour (dessin de Le Guenec)
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