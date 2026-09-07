Visite guidée du manoir de Kerlan, Manoir de Kerlan, Sibiril

Informations pratiques

Visite guidée du manoir de Kerlan 19 et 20 septembre Manoir de Kerlan Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite commentée des extérieurs et du rez de chaussée du manoir situé dans un environnement campagnard

Manoir de Kerlan 370 Kerlan – 29250 Sibiril Sibiril 29250 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090448 Manoir du XV° – XVI° siècle situé dans un vallon. Tour d’escalier, cuisine à deux cheminées. Moulin attenant visible de l’extérieur (classé) voiture / manoir isolé – environnement campagnard – Moulin à proximité (ne se visite pas mais visible depuis la route)

Journées Européennes du Patrimoine

©Vue générale du manoir depuis la cour (dessin de Le Guenec)