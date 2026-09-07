Visite guidée du Manoir de la Possonnière, Manoir de la Possonnière, Couture-sur-Loir

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir de la Possonnière 19 et 20 septembre Manoir de la Possonnière Loir-et-Cher

3 € / gratuit pour les moins de 15 ans / 55 personnes maxi. Réservation fortement conseillée (02.54.72.40.05)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez la Maison natale du poète de la Renaissance Pierre de Ronsard accompagnés de notre guide-conférencière : elle vous contera l’histoire de la famille Ronsard et du lieu avec passion.

Manoir de la Possonnière La Possonnière, Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 72 40 05 http://www.territoiresvendomois.fr/maison-natale-de-ronsard Maison natale de l’un des poètes les plus célèbres de la Renaissance, Pierre de Ronsard, le manoir de la Possonnière est une charmante demeure de la fin du XVe siècle construite en pierre de tuffeau typique de la région du Val de Loire.

Communs troglodytiques, façades ornées d’inscriptions et de sculptures de la période Renaissance. Jardin avec une collection de roses anciennes et modernes, potagers. Parking à proximité

Découvrez la Maison natale du poète de la Renaissance Pierre de Ronsard accompagnés de notre guide-conférencière : elle vous contera l’histoire de la famille Ronsard et du lieu avec passion.

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