Visite guidée du manoir de La Vialle Lascaux

LE BOURG Lascaux Corrèze

Visite guidée du manoir de La Vialle à Lascaux le dimanche 21 septembre à 15h.

Architecture, famille, lien de la maison avec le drame de Tulle.

Rdv à la mairie de Lascaux.

Visite par le propriétaire et le comité des Martyrs de Tulle.

Réservation au 05 55 24 08 80

gratuit .

