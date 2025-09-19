Visite guidée du manoir de Minguionnet Manoir de Minguionnet Gourin

Visite guidée du manoir de Minguionnet 19 – 21 septembre Manoir de Minguionnet Morbihan

Selon chacun à la fin de la visite, pour le sauvetage du manoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite guidée du manoir ; présentation des fouilles archéologiques ; échanges possibles sur les restaurations et sur la profession de décorateur / peintre décorateur du patrimoine.

Manoir de Minguionnet Minguionnet, 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne Petit édifice médiéval construit du début XVe à 1460*, qui a conservé ses dispositions d'origine : un corps de logis rectangulaire, une aile en retour d'équerre beaucoup plus basse, une tour d'escalier sur la façade antérieure du logis.

Si les principales parties constituantes (moulin, chapelle, colombier) ont disparu, le calvaire est toujours présent pour marquer l’entrée du manoir. Le manoir a conservé de nombreux éléments anciens : décor intérieur, distribution des pièces, cheminées, armoires murales, charpente, etc.

*selon Mr Daré (Archéologue du CERAM de Vannes)

Philbert Hémery.