Visite guidée du manoir et de son arbre multi centenaire, Manoir de la Fresnaye, Saint-Germain-de-la-Coudre

Visite guidée du manoir et de son arbre multi centenaire 19 et 20 septembre Manoir de la Fresnaye Orne

4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Et si vous veniez rencontrer un géant ?

Au cœur du manoir de la Fresnaye, à Saint Germain de la Coudre, un témoin hors du temps vous attend. Planté sous le règne d’Henri IV, un charme exceptionnel, récemment labellisé Arbre Remarquable de France, déploie depuis plus de quatre siècles sa majesté intacte.

Pour la première fois, approchez ce monument vivant, le plus ancien et le plus imposant charme connu à ce jour, et laissez-vous saisir par l’émotion rare de vous tenir sous sa « cathédrale de feuillage ».

Entre patrimoine bâti et patrimoine naturel, venez découvrir un lieu où l’histoire s’enracine et où le temps respire encore.

Manoir de la Fresnaye La Fresnaye, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre, France Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie https://www.manoir-de-la-fresnaye-perche.com L’histoire de la Fresnaye s’ancre dans l’époque d’Henri IV. C’est sous son règne que la demeure prend un tournant décisif. Classés au titre des Monuments historiques, la galerie à l’italienne, la cheminée monumentale et les audacieux escaliers s’unissent dans un remarquable exercice architectural. manoir

Et si vous veniez rencontrer un géant ?

© David Commenchal