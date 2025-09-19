Visite guidée du Manoir Even Manoir d’Even Trégranteur

Visite guidée du Manoir Even Manoir d’Even Trégranteur vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du Manoir Even 19 – 21 septembre Manoir d’Even Morbihan

Évènement gratuit. Visites commentées à 10h30, 14h et 16h. En dehors de ces horaires, les visites se font librement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée du Manoir Even expliquant l’histoire du lieu, son architecture et les travaux entrepris pour sa restauration.

Buvette sur place.

Manoir d’Even La ville es vents 56120 Guégon Trégranteur 56120 Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/manoirdelavilleesvents;https://www.instagram.com/manoir_even?igsh=Ym4wNm15cm40NmUz;https://www.tiktok.com/@manoir_even?_t=8oeLAs0bZUu&_r=1 Manoir du 16/17e siècle.

La façade principale se compose d’une architecture atypique avec la présence d’un pigeonnier en façade et d’un cadran solaire. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Shari Gicquel