Visite guidée du manoir Manoir de la Fresnaye Saint-Germain-de-la-Coudre

3€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00 Fin : 2025-09-21T14:00:00 - 2025-09-21T19:00:00

Descente dans le temps

Les caves secrètes du manoir de la Fresnaye s’ouvrent pour la première fois

Le manoir de la Fresnaye, joyau d’architecture et témoin d’une histoire multiséculaire, s’apprête à livrer l’un de ses mystères les mieux gardés. À l’occasion des Journées du Patrimoine, consacrées au patrimoine architectural, les caves seront exceptionnellement ouvertes au public. Une première dans l’histoire des lieux.

L’histoire de la Fresnaye s’ancre dans l’époque d’Henri IV. C’est sous son règne, grâce à Mathurin de Fontenay, seigneur des lieux et fidèle compagnon d’armes du roi, que la demeure prend un tournant décisif. Le manoir porte la marque d’un raffinement rare : galerie à l’italienne, escaliers monumentaux, donjon circulaire, herse horizontale unique en son genre…

Mais derrière la noblesse de ces façades, s’étend un univers plus secret, presque oublié : un réseau de caves dont les couloirs, alcôves et voûtes racontent une autre facette du manoir, plus intime et mystérieuse. Ces espaces souterrains, habituellement fermés aux regards, dévoilent une architecture presque labyrinthique. En les parcourant, on comprend mieux la structure complexe du manoir, fruit de siècles d’ajouts, de transformations et d’adaptations.

Ici, la pierre résonne encore des pas de ceux qui y circulaient jadis, entre réserves et passages dissimulés. Pour cette ouverture inédite, le visiteur sera invité à descendre de l’autre côté du décor et à plonger dans une atmosphère où l’ombre et la lumière sculptent les volumes.

Une expérience rare, qui promet de marier l’émotion de la découverte et la beauté brute de l’architecture. Une occasion unique de traverser le temps en franchissant la porte des caves de la Fresnaye. Car après ces deux journées, elles se refermeront, emportant avec elles leur part de mystère…

Manoir de la Fresnaye La Fresnaye, 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie http://www.fresnaye-perche.fr manoir

@ David Commenchal