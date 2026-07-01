Visite guidée du manoir, Manoir de la Varende, Le Mesnil-Simon

Informations pratiques

Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir de la Varende Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nous ouvrons à la visite les extérieurs du manoir de la Varende ainsi que ses dépendances dont un colombier du XVIIème siècle classé monument historique.

Situé dans un cadre naturel préservé, la manoir présente une architecture unique dans le Pays d’Auge, alliant 4 styles architecturaux différents.

Les visites sont accompagnées par les propriétaires.

Parking au sein de la propriété (attention, nombre de places limité, nous nous réservons le droit de fermer l’accès en cas d’afflux trop important de visiteurs).

Manoir de la Varende Manoir de la Varende, 14140 Le Mesnil-Simon Le Mesnil-Simon 14140 Calvados Normandie Visite du Manoir de la Varende et du Colombier classé monument historique

Visite des extérieurs du manoir présentant une architecture unique en Pays d’Auge, construit en 4 époques successives, et de son colombier en pierre, considéré comme l’un des plus beaux de Normandie.

Propriété privée ouverte exceptionnellement pour les journées du patrimoine Parking sur place – accès par la RD 511

Nous ouvrons à la visite les extérieurs du manoir de la Varende ainsi que ses dépendances dont un colombier du XVIIème siècle classé monument historique.

©jeromedaubisse