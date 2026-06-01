Visite guidée du manoir, Manoir de Lilly, Lilly

Visite guidée du manoir Samedi 19 septembre, 15h00 Manoir de Lilly Eure

Durée 30 min, départs des visites à 15h, 15h30, 16h et 16h30, 10 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Une visite guidée est organisée afin de présenter le lieu et son histoire, de l’époque gallo-romaine à nos jours. Elle permettra de découvrir les caractéristiques architecturales des bâtiments du site, datés du XVIe siècle, ainsi que l’ancienne enceinte médiévale. Une présentation des mesures de protection mises en place en faveur des amphibiens présents sur le site sera également proposée.

Manoir de Lilly 21 route de Fleury, 27480 Lilly Lilly 27480 Eure Normandie Situé au nord du village, le site du Manoir de Lilly témoigne du patrimoine rural et architectural de la région. Il est traversé par une voie antique reliant Les Andelys à Fleury-la-Forêt. Le corps de ferme et ses annexes datent principalement du XVIe siècle. À proximité des bâtiments subsiste une plateforme quadrangulaire, ancienne enceinte médiévale et datée du XIIe siècle.

Ses extérieurs et son environnement naturel offrent un cadre paisible propice à la découverte.

Les mares et fossés en eau sont référencés auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. Le site raconte l’histoire locale à travers son architecture, son implantation et son évolution au fil du temps.

Ouvert exceptionnellement au public, il invite les visiteurs à découvrir un lieu chargé d’authenticité et de transmission. Le Manoir de Lilly s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de valorisation culturelle et patrimoniale. Parking à proximité.

Une visite guidée est organisée afin de présenter le lieu et son histoire, de l’époque gallo-romaine à nos jours. Elle permettra de découvrir les caractéristiques architecturales des bâtiments du du…

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