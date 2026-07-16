Visite guidée du manoir, Manoir de Villers, Saint-Pierre-de-Manneville

Informations pratiques

Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir de Villers Seine-Maritime

7€, cartes bancaires non acceptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée du Manoir de Villers.

Villers était en 1581 une petite seigneurie avec dépendances. Agrandi au cours des siècles (XVIe-XIXe), il est devenu le grand manoir actuel. Propriété privée d’une même famille depuis 1764, Le Manoir de Villers retrace à travers son évolution architecturale (XVIe-XIXe) et ses arts décoratifs, l’histoire d’une famille aristocrate de province ou comment la petite histoire rejoint la grande Histoire.

Manoir de Villers 30 Route de Sahurs, 76113 Saint-Pierre-de-Manneville, France Saint-Pierre-de-Manneville 76113 Seine-Maritime Normandie 0235320702 http://www.manoirdevillers.fr Ce site seigneurial est mentionné dans les sources au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, le manoir est la propriété de la famille Méry de Bellegarde ; il se compose d’un ensemble de bâtiments (logis en pan de bois, chapelle, colombier, bâtiments agricoles) et d’un parc. Celui-ci, ainsi que les éléments bâtis ont été modifiés au XIXe siècle. Vers 1905, le propriétaire a fait opérer par l’architecte rouennais Charles Lassire des transformations radicales au logis (adjonction d’un pavillon de style normand). Hormis la chapelle du XVIe ou du XVIIe siècle, les bâtiments ont été modifiés au XIXe ou reconstruits dans un style régionaliste au début du XXe siècle. À 17km de Rouen, A13 sortie 24 Maison brûlée, vallée de la Seine par le bac de la Bouille.

Visite guidée du Manoir de Villers.

©Alan Aubry-Metropole Rouen Normandie