Visite guidée du manoir, Manoir des Évêques, Canapville
samedi 19 septembre 2026 · Manoir des Évêques · Canapville
Informations pratiques
Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir des Évêques Calvados
8€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T18:45:00+02:00
Le Manoir de Canapville « dit des Evêques de Lisieux », classé Monument Historique et habité par ses propriétaires est une batisse typique dans l’architecture augeronne à pans de bois. La partie la plus ancienne – la Tour – date du XIIIème siècle et est encadrée de part et d’autre par le Grand et le Petit Manoir, datant du XVème siècle. Enfin, un jardin luxuriant agrémente les abords de la propriété.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, on visitera la Salle (avec sa cheminée monumentale, classée, du XIIIème siècle), le Pressoir qui est complet (avec son Tour et sa Presse à longue étreinte datant du XVIIème siècle) tout en faisant un tour de jardin au milieu des roses Icebergs et des Saules Pleureurs centenaires. Pour terminer ce tour très bucolique, nous retrouverons la pièce d’accueil visiteurs comprenant nombre d’informations sur le Manoir et son histoire (avec notamment une photo de l’ancien pigeonnier, qui a malheureusement subi un incendie au début du XXème siècle).
Manoir des Évêques Manoir, 14800 Canapville Canapville 14800 Calvados Normandie 06 74 30 54 20 http://www.manoirdeseveques.fr Le Manoir de Canapville, dit « des Évêques de Lisieux », classé au titre des monuments historiques et habité par ses propriétaires, est l’un des mieux conservé et des plus pittoresque du Pays d’Auge. De part et d’autre de la tour en pierre de grand appareil du XIIIe siècle, ont été construits, au début du XVe, les deux manoirs à pans de bois tels qu’ils apparaissent aujourd’hui entourés d’un merveilleux jardin. Le pressoir à cidre montre son tour à piler et sa presse à longue étreinte. A l’intérieur, des meubles du XVIIIe forment une décoration originale et pleine de charme. Départementale 177, à mi-chemin entre Deauville et Pont-l’Évêque (à 5 km de ces deux villes)
Le Manoir de Canapville « dit des Evêques de Lisieux », classé Monument Historique et habité par ses propriétaires est une batisse typique dans l’architecture augeronne à pans de bois. La partie la – -…
©Bertrand Libron
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