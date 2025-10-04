Visite guidée du Maquis de Durestal Durestal Val de Louyre et Caudeau

Visite guidée du Maquis de Durestal à Cendrieux organisée dans le cadre du forum de Généalogie « Mémoire, souvenir et commémoration » organisé du 3 au 5 octobre à Saint-Félix de Reilhac et Mortemart, sur le site du Domaine de la Marterie.

Votre guide vous accompagne dans la découverte d’un camp reconstitué de maquisard périgourdin de 1943-1944.

Rendez-vous sur place.

Sur réservation Billetterie Les billets sont en vente en ligne.

Visite incluse dans les partenaires du Pass Evasion. .

Durestal Chemin de la Mémoire Maquis de Durestal Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Visite guidée du Maquis de Durestal

Guided tour of the Maquis de Durestal at Cendrieux organized as part of the « Memory, Remembrance and Commemoration » genealogy forum held from October 3 to 5 at Saint-Félix de Reilhac and Mortemart, on the Domaine de la Marterie site.

German : Visite guidée du Maquis de Durestal

Führung durch den Maquis de Durestal in Cendrieux, organisiert im Rahmen des Genealogie-Forums « Mémoire, souvenir et commémoration », das vom 3. bis 5. Oktober in Saint-Félix de Reilhac und Mortemart auf dem Gelände der Domaine de la Marterie stattfindet.

Italiano :

Visita guidata al Maquis di Durestal a Cendrieux, organizzata nell’ambito del forum di genealogia « Memoria, ricordo e commemorazione », tenutosi dal 3 al 5 ottobre a Saint-Félix de Reilhac e Mortemart, sul sito del Domaine de la Marterie.

Espanol : Visite guidée du Maquis de Durestal

Visita guiada al Maquis de Durestal en Cendrieux, organizada en el marco del foro genealógico « Memoria, Recuerdo y Conmemoración » celebrado del 3 al 5 de octubre en Saint-Félix de Reilhac y Mortemart, en el emplazamiento del Domaine de la Marterie.

