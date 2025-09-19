Visite guidée du Mas de l’Espinas (Ardèche – Montselgues) Mas de l’Espinas Montselgues

Visite guidée du Mas de l’Espinas (Ardèche – Montselgues) Mas de l’Espinas Montselgues vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du Mas de l’Espinas (Ardèche – Montselgues) 19 – 21 septembre Mas de l’Espinas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites commentées du Mas de l’Espinas (XVe et XVIIe siècles)

Voir site pour toutes informations :

https://www.jeanlucmichel.com/LEspinas/

Un livre interactif de 250 pages est disponible : voir le site

Une plaquette de 24 pages est proposée aux visiteurs (5€)

Pour les groupes, prévenir de préférence.

Visites continues pour les JEP.

Mas de l’Espinas Hameau de l’Espinas, 07140 Montselgues, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Montselgues 07140 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 80 11 21 https://www.jeanlucmichel.com/LEspinas/ [{« link »: « https://www.jeanlucmichel.com/LEspinas/ »}] Le peuplement du hameau de l’Espinas, situé sur le plateau des Cévennes, à la limite sud-ouest de l’Ardèche, non loin de la Lozère, remonte au XIIIe siècle. En 1464, selon un relevé des estimes royales, on relevait déjà cinq feux. Pour l’essentiel des bâtiments, la construction du hameau remonte au XVIIe siècle, si l’on en croit une inscription gravée qui mentionne la date de 1651. Néanmoins, le logis, la cuisine et une partie de la grange sont nettement plus anciens, vraisemblablement du XVe siècle. Le four à pain est en parfait état de conservation et de fonctionnement. Ses dimensions semblent très nettement supérieures à celles observées pour des modèles « familiaux ». Une ouverture entre les deux parties a peut-être été réalisée en 1663. La cour intérieure de l’Espinas se trouve protégée des visites et du vent par un mur, qui a peut-être été construit à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. A la fin du XIXe siècle, le hameau de l’Espinas comptait presque cent habitants mais la guerre de 1914-1918 puis l’exode rural firent chuter la population, qui baissa encore après la guerre de 1939-1945. Les années 1950 marquèrent un découragement des habitants devant les difficultés de tous ordres, de sorte que la plupart partirent, soit en vendant à bas prix leurs propriétés, soit en les abandonnant purement et simplement. Le hameau fut définitivement délaissé en 1956. Au hameau, maintenant vide d’habitants en raison de son isolement, la plus grande partie des maisons a été démolie, les encadrements de portes et de fenêtres ont été démontés, les moellons de granit, les couvertures en lauze de schistes ont été arrachés et vendus. Miraculeusement, seule la ferme de l’Espinas est encore intacte. Elle a été acquise en 1973 par des particuliers qui s’attachent aujourd’hui à la sauvegarder. En 2014, un nouveau porche à crossettes taillé dans le grès a été inauguré au nord de la maison. L’Espinas se trouve à 4,5 km du centre de Montselgues. On y accède par une piste facilement praticable pour les véhicules de type SUV ou assimilés. Ne pas tenir compte du panneau « Piste Forestière » au début du chemin qui quitte Montselgues. Les GPS de type Google Map ou Waze y conduisent directement.

Visites commentées du Mas de l’Espinas (XVe et XVIIe siècles)

©Clarence Michel