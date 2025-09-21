Visite guidée du Mausa H07 MAUSA H07 Saint-Chamond

Visite guidée du Mausa H07 Dimanche 21 septembre, 14h30 MAUSA H07 Loire

Gratuit pour les moins de 10 ans, tarif préférentiel de 8€ par adultes et étudiants, nombre de places limités à 20.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine consacrées à l’architecture, le week-end du 20-21 septembre, les médiatrices du MAUSA H07 vous ont préparé des visites guidées afin de comprendre l’histoire du MAUSA H07 et son implantation dans la Loire.

Nous parlerons d’architecture industriel et son lien avec le street-art afin de rappeler la pertinence de récupérer des friches industrielles pour y exposer de l’art urbain.

Tarif préférenciel unique : 8€ par adultes, jeunes, étudiants, 11-18 ans, personnes en recherche d’emploi, personnes en situation de handicap

Gratuit pour les -10 ans

MAUSA H07 14 rue Pétin-Gaudet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mausa.fr/museum/mausa-h07/ https://www.instagram.com/mausa_h07/ [{« type »: « link », « value »: « https://mausa.billetterie.museum/detail-activite/visite-flash »}] Le MAUSA, groupe de musées déjà implanté en Alsace, a ouvert son troisième musée au sein de la ville de Saint-Chamond. Site autrefois très industrialisé, le site accueille des artistes du monde entier. Avec une superficie de plus de 10 000m², le musée est le 8ème plus grand musée de France.

Dans une ancienne aciéries de 1899 consacrée à la production de pièces pour les chars d’assaut, la halle 07, entièrement réhabilitée par Cap Métropole et le soutien de la ville de Saint-Chamond, se transforme en espace de vie et d’expositions permettant d’accueillir de nombreux visiteurs. VENIR EN BUS

Ligne 40 : Arrêt Montgolfier

Ligne M5 : Rue Sibert

VENIR EN VOITURE

Sortie Saint-Chamond Ouest (Sortie 16) sur l’A47. (provenance de Saint-Etienne)

Un parking visiteur se situe au niveau de la rue Pétin-Gaudet, à proximité de l’entreprise Faure. A pied, pour rejoindre le Mausa, remonter la rue Pétin-Gaudet, puis tourner à droite au niveau de la cheminée.

©Rose Lecourt