Visite guidée du mémorial de Dun-les-Places Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places

Visite guidée du mémorial de Dun-les-Places Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du mémorial de Dun-les-Places Samedi 20 septembre, 14h30 Mémorial de Dun-les-Places Nièvre

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée du mémorial de Dun-les-Places, centre d’interprétation dédié à la mémoire et à l’histoire du village-martyr le plus touché de Bourgogne.

Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 novembre 1918, 58230 Dun-les-Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr https://www.facebook.com/memorialdedun/ [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-03T09:28:12.522Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « contact@museeresistancemorvan.fr », « response »: {« passId »: 342522237, « isPending »: false, « addressId »: 20055}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « contact@museeresistancemorvan.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:27:45.426Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1734957, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:27:45.527Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386368681, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758371400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:27:45.786Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2025-09-03T09:28:12.522Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342522237 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite commentée du mémorial de Dun-les-Places, centre d’interprétation dédié à la mémoire et à l’histoire du village-martyr le…

© ARORM