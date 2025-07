Visite guidée du Mémorial de Falaise Mémorial de Falaise Falaise

Visite guidée du Mémorial de Falaise Mémorial de Falaise Falaise mercredi 30 juillet 2025.

Visite guidée du Mémorial de Falaise

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-08-13 12:00:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-27

Durant l’été, l’équipe du Mémorial de Falaise propose aux individuels des visites guidées du musée et de ses espaces de visite permanents.

De l’Occupation à la Reconstruction, en passant par la Libération, découvrez le quotidien des familles en temps de guerre.

Tous les mercredis du 09 juillet au 27 août, (sauf le 20 août)

Inclus dans le tarif d’entrée.

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

English : Visite guidée du Mémorial de Falaise

During the summer, the Falaise Memorial team offers guided tours of the museum and its permanent exhibition areas.

From Occupation to Reconstruction and Liberation, discover the daily life of families during wartime.

Every Wednesday from July 09 to August 27 (except August 20)

Included in admission price.

German : Visite guidée du Mémorial de Falaise

Während des Sommers bietet das Team der Gedenkstätte Falaise Einzelpersonen Führungen durch das Museum und seine ständigen Besuchsbereiche an.

Von der Besatzung über die Befreiung bis hin zum Wiederaufbau: Entdecken Sie den Alltag der Familien in Kriegszeiten.

Jeden Mittwoch vom 09. Juli bis 27. August, (außer am 20. August)

Im Eintrittspreis inbegriffen.

Italiano :

Durante l’estate, l’équipe del Memoriale di Falaise propone visite guidate al museo e alle sue aree espositive permanenti.

Dall’occupazione alla ricostruzione, passando per la liberazione, scoprite la vita quotidiana delle famiglie in tempo di guerra.

Ogni mercoledì dal 09 luglio al 27 agosto (tranne il 20 agosto)

Incluso nel prezzo d’ingresso.

Espanol :

Durante el verano, el equipo del Memorial de Falaise propone visitas guiadas al museo y a sus espacios de exposición permanente.

De la Ocupación a la Reconstrucción, pasando por la Liberación, descubra la vida cotidiana de las familias en tiempos de guerra.

Todos los miércoles del 9 de julio al 27 de agosto (excepto el 20 de agosto)

Incluido en el precio de la entrada.

