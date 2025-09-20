Visite guidée du Mémorial des Déportés de Murat Mémorial des Déportés Murat

Visite guidée du Mémorial des Déportés de Murat Samedi 20 septembre, 14h30 Mémorial des Déportés Cantal

Gratuit

2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Participez à la visite du mémorial des déportés à Murat, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Le mémorial des déportés revient sur l’histoire de la ville de Murat en 1944. En deux jours, 121 Muratais seront fusillés ou déportés vers l’Allemagne à titre de représailles.

Plongés dans l’obscurité, vous serez dés votre arrivée en prise direct avec les lieux.

Guidés par un son et lumières, vous avancerez pas à pas dans une galerie et revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration.

Lors de cette journée, la visite sera assurée par un membre de l'association Mémoire(s) et déportation du Cantal. Gratuit

Mémorial des Déportés Place du Ballat 15300 Murat Murat 15300 Murat Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Ce mémorial perpétue la mémoire des 121 Muratais arrêtés par l'armée allemande les 12 et 24 juin 1944. Une centaine a été déportée vers le camp de Neuengamme, au nord de l'Allemagne.

Plongés dans l’obscurité vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux. Guidés par un son et lumières, les visiteurs sont invités à revivre en images la Résistance, la Déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l’épopée des Muratais. Visite sur réservation. Sous-titrage en anglais et allemand. Parking juste devant et à proximité ; accessibilité personnes à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

