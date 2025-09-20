Visite guidée du Mémorial et de l’exposition temporaire Mémorial de l’internement et de la déportation Compiègne

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Dans le cadre de la 42e édition des Journées du patrimoine, le service des publics du Mémorial de l’internement et de la déportation a le plaisir de vous accueillir pour une visite commentée du site, qui vous fera découvrir l’histoire du camp de Royallieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette visite permettra également de découvrir l’exposition temporaire du Mémorial : « Déportées à Ravensbrück, 1942-1945 », retraçant le parcours de femmes déportées au camp de Ravensbrück, en Allemagne.

Mémorial de l’internement et de la déportation 2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 Compiègne Compiègne 60200 Camp de Royallieu Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr https://fr-fr.facebook.com/memorialdecompiegne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@memorial-compiegne.fr »}] Le Mémorial de l’internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale. A l’aide d’un parcours scénographié installé à l’intérieur des deux bâtiments encore existants et d’un jardin de la mémoire, il présente l’histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l’Allemagne vers les camps nazis. Parking à proximité

