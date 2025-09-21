Visite guidée du Mémorial et du parcours des déportés Mémorial de l’internement et de la déportation Compiègne

Visite guidée du Mémorial et du parcours des déportés Mémorial de l’internement et de la déportation Compiègne dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du Mémorial et du parcours des déportés Dimanche 21 septembre, 14h30 Mémorial de l’internement et de la déportation Oise

Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre de la 42e édition des Journées du patrimoine, le service des publics du Mémorial de l’internement et de la déportation a le plaisir de vous accueillir pour une visite commentée d’environ 3 heures démarrant par la visite guidée du Mémorial puis présentant le parcours des déportés dans la ville et se terminant par la visite commentée du Mémorial des wagons de la gare. Le parcours pédestre reliant le Mémorial de l’internement et de la déportation et le Mémorial des wagons de la gare, d’où sont partis les convois vers les camps de concentration et les kommandos de travail de l’Est, a été imaginé à la fois comme un prolongement à la visite du Mémorial de Royallieu, un lien explicite entre les deux Mémoriaux et un support mémoriel dans la ville.

Pour cette visite, merci de bien prévoir des chaussures de marche.

A la fin de la visite, le cas échéant, le retour au Mémorial se fait par vos propres moyens.

Mémorial de l’internement et de la déportation 2 bis, avenue des Martyrs de la Liberté 60200 Compiègne Compiègne 60200 Camp de Royallieu Oise Hauts-de-France 03 44 96 37 00 http://www.memorial-compiegne.fr https://fr-fr.facebook.com/memorialdecompiegne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics@memorial-compiegne.fr »}] Le Mémorial de l’internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale. A l’aide d’un parcours scénographié installé à l’intérieur des deux bâtiments encore existants et d’un jardin de la mémoire, il présente l’histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l’Allemagne vers les camps nazis. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Mémorial de l’internement et de la déportation